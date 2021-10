Dans le cadre du colloque international du 7 octobre 2021, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, s'est rendue au jardin des mémoires à Saint-André sous l'impulsion de l'association Kartyé Lib. L'occasion de découvrir l'oeuvre de l'artiste Henri Maillot qui met en lumière Louis Timagène Houat, écrivain et médecin français du 19ème siècle qui s'est battu pour faire en sorte que l'esclavage soit connu et aboli. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photos : Conseil régional)

Étaient présents, Stéphanie POINY-TOPLAN, Patricia PROFIL et Anne CHANE-KAYE-BONE TAVEL, Conseillères Régionales, Augustin CAZAL, Conseiller Départemental, Maryline CHAMPIGNEUIL, Présidente de Kartyé Lib Mémoire et Patrimoine OI, Mactar NDIYE, représentant du Haut Commissaire des Droits de l’Homme aux Nations Unies, Prosper EVE, Professeur et Président de l’AHIOI, Rina CACERES, Docteur en histoire, membre du Conseil scientifique international de l’UNESCO et Marie-Jo LO-THONG, Directrice de la DAC



" Il n’y a pas de devoir de mémoire qui vaille sans devoir d’histoire et sans transmission. Louis Timagène HOUAT a oeuvré ici et à Paris, avec d’autres abolitionnistes, pour que la barbarie de l’esclavage ne puisse être méconnu et perdurer. Il a aussi agi par ses mots et par son oeuvre pour rendre possible la fertilisation d’un monde meilleur. Soyons fiers de son oeuvre et de ce qu’il nous apprend de nous et de l’histoire. Le combat pour la liberté est un combat de tous les âges et de tous les temps, alors poursuivons ce combat. La Région fait de la reconnaissance de l’histoire et de l’identité réunionnaise ainsi que la prise en compte des spécificités de notre territoire les soubassements de sa politique. L’Homme, et non le profit, doit être au coeur de toutes actions humaines et notamment des politiques publiques. L’initiative qui nous réunie ce jour s’inscrit parfaitement dans ces préoccupations" a déclaré Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion.