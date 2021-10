La Région Réunion apporte son soutien dans cette lutte contre la précarité alimentaire et la pauvreté en soutenant les acteurs de l'aide alimentaire habilité par l'Etat. Dans le cadre de ce dispositif, la collectivité a accompagné à hauteur de plus de 60.000 euros l'association CLAF afin qu'elle puisse se doter du matériel nécessaire à ses missions de délivrance de colis alimentaire. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photos : Conseil régional)

Dans le quartier du Gol à Saint-Louis a été inaugurée ce vendredi 8 octobre la plate-forme de distribution de colis alimentaire. Portée par l’association CLEF, cette plateforme vient en aide aux familles nécessiteuses, durement touchée notamment par la crise que connaît notre île. Etaient présents Madame Lorraine NATIVEL, 2ème Vice-Présidente de la Région Réunion, Monsieur Pascal MANGUE, Conseiller Départemental, Madame Juliana M’DOIHOMA, Maire de Saint-Louis, et Monsieur Lucien GIUDICELLI, Sous-Préfet de Saint-Pierre.



" La crise sanitaire a remis en avant l’importance de l’aide alimentaire dans toutes ses dimensions. L’augmentation des demandes d’aide en 2020 a interpelé tous les acteurs institutionnels. L’aide alimentaire est un véritable levier vers l’accompagnement social et la lutte contre l’isolement des personnes accueilles. Elle constitue un levier pour réduire les inégalités et garantit l’accès à une alimentation saine et diversifiée. L’aide alimentaire joue aussi un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’économie circulaire est un modèle à poursuivre sur tout le territoire" déclare Lorraine NATIVEL, Vice-Présidente de la Région Réunion.