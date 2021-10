Mercredi 13 octobre 2021, Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage, s'est rendue dans le quartier de Bel Air à Sainte-Suzanne pour la tournée de la caravane de la jeunesse " D'Jeuns Tour " pilotée par la Cité des Métiers. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photos : Conseil régional)

La caravane de la Jeunesse se déplace sur toute l’île et va à la rencontre des jeunes dans les quartiers.

Durant cette journée, ils ont pu découvrir et être orientés vers des offres d’emploi et différentes formations disponibles. Plusieurs stands étaient proposés, comme le Pôle Emploi, l’E2C, le CRIJ, le RSMA-R, l’AFPAR, la Mission Locale Nord ou encore la Direction de la Formation et de l’Apprentissage de la Région Réunion.