Cette nouvelle édition vise à promouvoir, transmettre la culture réunionnaise à travers ses différentes facettes (musique, littérature, gastronomie, langue...). Le maloya, le séga, la cuisine de multiples horizons, les danses traditionnelles, les arts inspirés de continents différents, les traditions populaires, la langue créole... enrichis par le vécu et l'apport des générations successives, représentent en effet des spécificités qui façonnent notre histoire et " kisa nou lé " et qu'il est essentiel de partager, de valoriser.

Face à l’évolution de la société et aux effets de la mondialisation, notre histoire, notre patrimoine immatériel, nos coutumes, nos traditions, risquent malheureusement de disparaître si des actions de préservation ne sont pas mis en œuvre. Qui n’a pas le souvenir d’un petit jardin au fond de la cour où l’on allait cueillir des fruits et des légumes, des zérbaz. Le bon cari cuisiné au feu de bois autour d’un bon repas familial ! Les femmes lavaient le linge à la rivière, les enfants " té soraye " l’eau pour la consommation personnelle ou pour nourrir les animaux. Les kermesses du dimanche de fête attiraient la grande foule sur la place de l’église venue regarder notamment le radio crochet et s’adonner à de nombreuses activités. Tous ces souvenirs lontan font partie de la mémoire réunionnaise, des richesses de notre histoire. Leur préservation, leur transmission est fondamentale pour la construction durable de notre pays.

Pour cette année 2021, La Sominn Kréol se déroulera pour une partie dans les lycées avec des expositions, des ateliers découvertes, vi lontan, fonkézer, généalogie, atelier chant, danse Kréol ; et d’une partie dans les médiathèques et autres espaces culturels avec des Sobatkoz dans toute l’île.



- Le Programme de la Sominn Kreol -

Ateliers et Expo dans les lycées

> Lundi 25 octobre 2021 - Saint-André - Lycée Jean Perrin

• Exposition " La Réunion terre d’héritage, de mémoires, de diversité, de Vivre-Ensemble ", animation et présentation en musique, chants sur La Réunion, lecture de poèmes

• Atelier fonkezer : Sanaa DIJOUX

• Atelier découverte de la graphie réunionnais à travers le développement des chants lexicaux et de la production écrite (4 ateliers de 45’)

• Atelier généalogie : Dominique Thionville Atelier chant, danse Tortillard/Fred Espel

> Mardi 26 octobre 2021 – Sainte-Marie - Lycée Le Verger

• Exposition les Passeurs de mémoire

• Atelier fonkezer : Gael Velleyen

• Atelier d’expression écrite et orale et fonnkèr par Michoue Ittare et Bernard Grondin

• Ateliers vie lontan : Exposition objets lontan/Zérbaz pays/Film les métiers lontan/Théat populaire

• Atelier Lespri Kabar, Séga-Maloya par Apolonia

> Jeudi 28 octobre - Le Port - Lycée Lepervanche

• Atelier fonkezer : M. Kristof Langromme

• Atelier découverte fruits et légumes lontan (Coordination Sominn Kréol)

• Atelier généalogie : Dominique Thionville

• Atelier Ronn kozé avec les lycéens sur l’écriture créole à partir de la lecture d’un fonker primé Lors du Pri Honoré pour lékol par Dominique Carrère

• Atelier musical : Thierry Gauliris, histoire de la musique, écriture, composition, chant

Kreol y koz : Organisation de quatre sobatkoz sur le thème de l’identité réunionnaise mettant en valeur les richesses de la culture et de la langue créole.

Mardi 26 octobre 2021- Sainte-Suzanne - Médiathèque Aimé Césaire

De 9 h à 16h

• Exposition Gramoun la di " mots et proverbes réunionnais " : hommage à Daniel Honoré

• Exposition : Languette et grande langue " enjeux, acteurs et témoins du créole réunionnais "

• In takon livre si la pensée créole (littérature, poésie, textes engagés, musique) : collection Sudel Fuma et Rose-May Nicole

• Présentation d’ouvrages en présence des auteurs, rencontre et échange avec les lycéens et le public : Madeline Gaze et Mario Serviable “Une île, cent femmes, La Réunion " // Expédite Laope-Cerneaux : " Clotilde de la servitude à la liberté " ; " Le grand saut " ;



" Maxime Laope, un chanteur populaire " // Reine Doris-Gerbandier : " Fonker pou la Réunion " // Gilberte Maillot : " Cahier de coloriage, la case Mémé ".

• Atelier sur la littérature réunionnaise d’expression créole par Expédite Laope-Cerneaux

• (Panorama de l’écriture en créole depuis la première trace datant du 18è siècle, jusqu’aux écrivains de notre époque ; projection de textes historique, écoute de textes mis en musique par des chanteurs actuels, échanges...)

• Atelier Kosa In Soz par Hermina Padre (devinettes créoles, mots et expressions créoles)

• Atelier contes créoles pour les lycées, les enfants du premier degré

• Atelier chant et danse séga par la Compagnie Dian’

• Animation musicale, chants créole, maloya

• Atelier peinture artistique, exposition de tableaux, découverte des épices

18h : Sobatkoz - Le kréol dan lékol

Intervenants :-Isabelle TESTA - Guillaume ARIBAUD (LLKR) Spectacle du groupe 4 Épices

Jeudi 28 octobre 2021 – Saint-Benoît - CRR Gramoun Lélé 18h : Sobatkoz - Gardien de l’identité

Intervenants : Carpanin Marimoutou - Expédite Cerneaux

Vendredi 29 octobre 2021 – Saint-Leu - Musée Stella Matutina

18h : Sobatkoz - Domoun partou, la lang ici Intervenants : Axel Gauvin

Spectacle Teddy Yafare Gangama

Samedi 30 octobre 2021 - Médiathèque le Sud Sauvage – Saint-Joseph

18h : Sobatkoz - Défense et illustration des langues et cultures créoles Intervenants : Gora Patel - Lolita Monga

Spectacle : Gwendoline Absalon