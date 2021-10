Huguette Bello, présidente de Région, l’avait promis lors de son discours d’investiture en juillet dernier, la lumière devra être faite sur ce chantier et les élus auront à arbitrer sur l’avenir de ce chantier à l’occasion d’une assemblée plénière extraordinaire. C’est donc ce mercredi 27 octobre qu’on devrait peut-être y voir plus clair sur le projet choisi, le calendrier et les coûts. Point sur ce que l’on sait déjà et les différentes hypothèses à l’étude.

- L’ouverture à la circulation du viaduc repoussée à la fin 2022 -

Lors d’un point presse organisé le 6 octobre dernier sur le chantier, la présidente de Région évoquait la défaillance de 775 accropodes sur les 23.000 posés tout au long de la route. Un problème sérieux que le groupement en charge du chantier devra régler, à ses frais, avec le remplacement de ces accropodes.

De fait, l’ouverture du viaduc et donc de la « demi-nrl » reliant Saint-Denis à la Grande Chaloupe ne pourra pas se faire à la fin de cette année, comme promis par l’ancien président Didier Robert. Huguette Bello semblait plutôt avancer l’hypothèse d’une ouverture d’ici fin 2022, même si le groupement assurerait que les opérations devraient être terminées d’ici juillet 2022.



- L’hypothèse de la digue a du plomb dans l’aile -

C’était déjà un gros caillou dans la chaussure de Didier Robert alors qu’il était président de Région. Huguette Bello ne cache pas son scepticisme quant à l’éventualité de poursuivre le chantier dans sa version actuelle, à savoir une digue pour terminer les 2,5 kilomètres de route qui restent.

Et pour cause, le gros point noir demeure l’approvisionnement en roches massives pour le chantier de la Nouvelle route du littoral. L’hypothèse de l’exploitation des carrières a été plombée suite à l’annulation récente de l’autorisation d’exploiter la carrière de Bois Blanc. Et quand bien même l’Etat voudrait revenir à la charge, la présidente de Région a d’ores et déjà annoncé qu’il était hors de question, pour elle, d’ouvrir cette carrière, enterrant quasi définitivement cette hypothèse.

- La piste du viaduc ou des caissons en béton -

Faute de digue, la majorité régionale pourrait étudier deux hypothèses. La première est celle de poursuivre la route en viaduc à l’image de la portion qui relie Saint-Denis à la Grande Chaloupe. L’avantage de cette solution est que La Réunion possède déjà l’expertise et la technicité pour mener à terme un tel chantier. L’île devra néanmoins s’équiper d’une barge « Zourite » pour le travail de pose des piles.

Cette solution est celle qui est privilégiée par le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de La Réunion qui a rendu un avis simple sur le rapport relatif au chantier de la NRL qui sera examiné en séance plénière ce mercredi. Malgré le coût du chantier, « le CCEE estime que la 'solution viaduc' apparaît comme l’option offrant le meilleur compromis entre les différentes contraintes et objectifs considérés (fonctionnalités, aléas de mise en œuvre, problématique matériaux, maîtrise des coûts, environnement...) ». Une solution qui répondrait davantage à « l'intérêt général » selon le Conseil.

Une autre solution serait de construire un autre type de digue avec des caissons en béton préfabriqués, ce qui réduirait les besoins en roches massives mais demanderait tout de même une grande quantité de matériaux pour construire ces caissons. Enfin, même si la solution est posée sur la table, l’éventualité de renforcer la sécurité de l’actuelle route du littoral qui relie la Grande Chaloupe à la Possession ne semble pas être une hypothèse envisagée par la majorité régionale.

- Quid du calendrier et du coût ? -

Alors que l’ancienne majorité avançait une possible livraison de toute la route en 2024 «dans le meilleur des cas», l’actuelle majorité semble tabler sur un projet à long terme. « Les délais raisonnablement envisageables pour la réalisation du tronçon manquant, suggèrent une date de livraison autour de 2027 voire fin 2028 ». souligne ainsi le CCEE dans son avis rendu.

Quant au coût, là encore, on est loin de ce que l’ancienne majorité laissait entendre, avançant un montant total (surcoûts compris) avoisinant les 2,1 milliards d’euros. Selon le rapport qui sera examiné ce jour, le chiffre serait plus proche de 2,2 voire de 2,3 milliards d’euros, sans compter les différents contentieux qui opposent la Région Réunion et le groupement attributaire du chantier, et dont les montants réclamés avoisineraient le milliard d’euros.

Quant au financement, Huguette Bello a été très claire, indiquant que la Région Réunion n’avait pas les moyens pour financer la totalité des surcoûts. Lors du point presse du 6 octobre dernier, elle a appelé l’Etat à prendre ses responsabilités en apportant sa contribution financière pour terminer cette route. Pour l’heure, seuls 17 millions d’euros avaient été fléchés vers ce chantier dans le cadre du plan de relance, une somme qui ne permettra pas, pour l’instant, de terminer la route.

- Rappel des grandes dates du chantier de la NRL -

Le 24 juin 2010, la Région Réunion présidée par Didier Robert confirme la fin du Tram-Train et le lancement du chantier de la NRL.

Le 14 octobre 2010, Didier Robert signe les accords de Matignon 2 avec le Premier ministre François Fillon. Cet accord prévoit le redéploiement des fonds accordés à la Région Réunion sur le chantier de la NRL, à hauteur de 532 millions d’euros pour un chantier dont le coût est annoncé à hauteur de 1,6 milliard d’euros à l’époque.

Le 5 juillet 2011, la Région valide le projet de NRL, avec un compromis intégrant une partie « viaduc » de Saint-Denis à la Grande Chaloupe, et une partie digue en mer, de la Grande Chaloupe à la Possession.

En 2014, les travaux de la NRL sont lancés. Parallèlement, la Région planche sur les solutions d’approvisionnement en roches massives avec l’étude de plusieurs hypothèses : l’ouverture de carrières, l’importation de roches massives depuis Madagascar ou encore la mise en place d’un plan andain.

Le 24 juillet 2019, le schéma départemental des carrières est annulé par le Conseil d’Etat, donnant un sérieux coup de frein au projet, l’approvisionnement en roches massives étant devenue la principale difficulté du chantier.

De septembre 2019 à septembre 2020, le groupement et la Région Réunion se renvoient la balle sur la responsabilité de ce chantier et de sa poursuite. Finalement, le marché entre la collectivité et le groupement est résilié d’un commun accord après la réalisation de travaux sur 216 mètres de digue.

Le 31 mars 2021, Didier Robert inaugure en grande pompe le viaduc, annonçant sa mise en service pour fin 2021.

Le 27 juin 2021, Didier Robert est battu par Huguette Bello au second tour des élections régionales. La nouvelle présidente assure vouloir faire la lumière sur ce chantier et promet de terminer la NRL.