Ce vendredi 29 octobre 2021, la présidente de la Région Réunion s'est rendue à la cérémonie de fin de chantier du langoustier l'Austral. Construit il y a une trentaine d'années, la SAPMER a préféré la rénovation plutôt que le remplacement du navire. Quatre mois de travaux ont été nécessaires, pour un montant total de 2 millions d'euros. Toute l'usine de traitement et de congélation a été modernisée. Nous publions ici le communiqué du Conseil Régional. (Photo: Conseil régional)

" Je salue la prouesse technique des entreprises PIRIOU pour les interventions techniques opérés sur le navire. Cette initiative ouvre de belles perspectives pour nos jeunes pour se former aux métiers de la mer.

Nous plaçons l’économie bleue parmi les priorités économiques et environnementales de la nouvelle mandature.

En 2018, l’économie bleue a employé 8 200 personnes à La Réunion, soit 3,2 % de l’emploi global, soit deux fois la moyenne nationale. Nous avons la conviction que l’avenir de notre économie ne peut se passer de ce secteur et de son développement.

La production locale revêt une importance capitale et que La Réunion aura encore des efforts à consentir avec l’ensemble des opérateurs locaux pour s’approcher de la souveraineté alimentaire. " Produire local, consommer local ! " devient un leitmotiv du modèle économique de notre alimentation autour duquel nous serons tous amenés à consolider nos synergies et à développer un projet économique innovant, relevant les challenges de la consommation locale et de l’exportation et du respect de l’environnement.

Au-delà de ces secteurs de services et industriels, la Région Réunion est consciente des enjeux de la formation et de son impact sur le développement de l’économie bleue.

Ainsi, avec les tutelles académiques, nous avons pris la décision de créer un lycée des métiers de la mer dont deux sections d’enseignement sont déjà mises en œuvre au lycée Léon de Lépervanche depuis 2020. Mes services sont pleinement mobilisés pour faire accélérer les différentes étapes de réalisation de ce projet structurant pour offrir aux jeunes de nouvelles vocations maritimes.

Nous mènerons également le projet de construction d’un navire-école dans le cadre du plan de relance. Cette réalisation aura lieu à La Réunion sur le modèle d’un chantier-école en associant donc les élèves aux différentes étapes de la réalisation. Ce bateau-école constituera une vitrine de l’orientation et des formations dans le secteur maritime et il suscitera la vocation maritime de beaucoup de jeunes Réunionnais.

Je souhaite bon vent au navire Austral et d’excellentes captures à toute l’équipe à bord pour la prochaine campagne de pêche ! "

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

