La marche-course caritative est de retour sur l'île. Cette année, l'association Odysséa Réunion propose deux formules. Une course chronométrée de 10 km ou une course-marche de 5 km, les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 dans la forêt de l'Etang-Salé. Les inscriptions connectées (participation à distance) mises en place durant la crise covid, seront maintenues afin qu'un maximum de personnes, ici ou ailleurs, puisse participer et soutenir le mouvement. Ces dernières sont ouvertes jusqu'au 23 octobre 2021 à 20h pour les habitants de La Réunion, et jusqu'au 16 octobre 2021 à 20h pour ceux qui résidents en dehors de l'île. Les fonds collectés seront reversés localement afin de soutenir les actions d'acteurs de la lutte contre le cancer du sein, qui aident au quotidien les patientes de La Réunion. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photo: Conseil régional)

