Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Les conseillers régionaux Maya Cesari, Pascal Plante et Michael Sihou ont visité à la Technopole le Village by CA ce vendredi 12 novembre 2021. Véritable temple dédié à l'innovation et à l'accélération de startup, le Village by CA est un bâtiment bioclimatique de plus de 4000m2. Il s'agit d'un espace collaboratif, entièrement équipé et connecté pour accueillir de jeunes startups locales et innovantes. Espace de coworking, espace de détente, terrasses, bistro, salle de sport, amphithéâtre... autant d'équipements sur site pour permettre aux startup de travailler dans les meilleures conditions. Le Village by CA est ouvert 24h/24 et 7jours/7. Nous publions ici le communiqué de la Région. (Photos : Conseil régional)

