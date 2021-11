L'édition 2021 de NEC 974 se tiendra les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 au Domaine du MOCA de Saint-Denis, sur le thème "L'inclusion numérique ! Pour qui ? Par qui ? Pourquoi ? Comment ?". Pendant deux jours, des ateliers, des conférences, des concertations et des tables rondes se tiendront sur le thème du numérique

Cette manifestation est organisée par l’association Solidarnum, porteur du "Hub" (noyau ; ndlr) territorial pour un numérique inclusif, le Hub Ultra Numérique, qui coordonne l’inclusion numérique sur les territoires français des océans indien et pacifique.

"C'est l’occasion de réunir localement la large communauté d’acteurs pour construire les outils partagés de l’inclusion numérique adaptés à notre territoire, penser les évolutions des usages numériques, structurer une gouvernance et des systèmes vertueux au service des territoires et de celles et ceux qui y vivent" souligne la Région Réunion.

Ce NEC local a pour ambition d’être "bien plus qu’une série d’événements avec ces journées comme point d’orgue. C’est avant tout un outil de travail et de mobilisation de tous les instants qui doit s’inscrire durablement en sensibilisant aux enjeux d’un numérique d’intérêt général, en rassemblant les acteurs concernés, en créant une communauté de pratiques, en mobilisant les partenaires locaux et en étant surtout à l’écoute de la population" rajoute-t-elle.

C’est lors des assises nationales de la Médiation Numérique de Mende, en 2016, qu’a été enclenchée une dynamique ultramarine qui a permis ensuite, en septembre 2018 d’organiser à Nantes, le NEC+Ultra (" Ultra " comme ultramarins) et ensuitele NEC+Ultra 2019 à La Réunion avec les différents acteurs des 2 "Hubs" ultramarins ainsi que les référents nationaux afin d’échanger sur les grands objectifs de l’inclusion numé- rique. En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, NEC 974 s’est tenu en distanciel.

"L’inclusion numérique ! Pour qui ? Par qui ? Pourquoi ? Comment ?" autant de questions qui seront abordées par les différents intervenants lors de conférences, ateliers et tables rondes afin de " Construire un numérique inclusif, éthique et durable ".