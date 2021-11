Huguette Bello s'est entretenue ce lundi 22 novembre 2021 avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, à l'hôtel de Région. Cet échange était l'occasion pour la présidente du Conseil régional de défendre sa vision du développement de l'enseignement supérieur qui représente un enjeu important pour le territoire. Nous publions ici le communiqué de la Région Réunion.

La présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, accompagnée de Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur et à la Recherche, et Maya Césari, conseillère régionale déléguée à l’Innovation, s’est entretenue avec la ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, à l’hôtel de Région.

Cet échange a été l’occasion pour la présidente du Conseil régional de défendre les intérêts du territoire pour lequel l’enseignement supérieur et la recherche et l’innovation représentent un enjeu important.

La Région nourrit de grandes ambitions. L’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et l’innovation sont des priorités du projet de mandature. Le partenariat avec l’Etat est indispensable. La présidente a souligné les atouts dont La Réunion dispose pour être un pôle d’excellence et de rayonnement dans le bassin indo océanique pour le développement de l’enseignement supérieur et la francophonie.

Mais la problématique du logement étudiant est également une préoccupation majeure qui a été exposée à la ministre. Sur ce dossier, la Région a rappelé le gouvernement à ses responsabilités. Avec seulement 1300 chambres disponibles pour plus de 5000 demandes chaque année, La Réunion compte parmi les territoires français les moins bien dotés.

La présidente Huguette Bello a rappelé sa totale détermination à ce que des réponses concrètes et durables soient apportées à la situation des étudiants réunionnais les plus fragiles.

Sur le plan de l’enseignement supérieur et de la recherche, les élus ont exprimé la priorité à accorder à la création d’un deuxième cycle de médecine à La Réunion. Ils ont également souligné les retards pris La Réunion dans la recherche en matière de sciences sociales.

Dans tous ces domaines, la Région souhaite que les moyens engagés par l’Etat soient à la hauteur des ambitions de notre territoire.