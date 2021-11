Dans la salle Pavageau à l'Hôtel de Région, la présidente Huguette Bello a participé au séminaire du Syndicat mixte des transports de La Réunion. Etaient notamment présents Daniel Maunier, président du SMTR, Michel Fontaine, président de la CIVIS, Emmanuel Séraphin, président du TCO, Patrice Boulevart, vice-président de la Région Réunion, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional. (Photos Région)

Le Syndicat mixte de transports de La Réunion a été créé en 2013. Selon l’Article L1231-10 du code des transports, le SMTR va :

- Coordonner les services que les adhérents organisent dans le cadre de l’intermodalité des réseaux

- Mettre en place/rechercher une tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés

- Mettre en place un système d’information multimodal à l’intention des usagers

Le séminaire de ce jour va permettre de réfléchir à une nouvelle page sur la coopération et la concertation dans le secteur de la mobilité à La Réunion et redonner ainsi un nouvel élan au SMTR.

Pour la présidente de Région, la mobilité des Réunionnais est un sujet essentiel pour notre île. La Région Réunion entend assumer son rôle de cheffe de file en matière de transports. Comme chacun peut le voir, les bus sont bondés. Ce sont plus de 17 000 personnes qui empruntent chaque jour le réseau Car Jaune. Nous devons tout réorganiser. Le SMTR est un outil de concertation et de coordination entre les différents partenaires. Et c’est ensemble, que nous allons co-construire la mobilité durable des Réunionnais.es.