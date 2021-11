Les élus de la majorité, la Direction générale de l'économie, les différents services de la Région Réunion en lien à l'économie se sont réunis au Jardin des Roses à Saint-Denis dans le cadre d'un point d'information sur la mise en oeuvre et bilan du Schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation (SRDEII). Nous publions ici le communiqué du Conseil régional

La loi NOTRe de 2015 définit les Régions comme responsables " de la définition des orientations en matière de développement économique ". Le SRDEII précise les orientations et modalités d’interventions publiques dans 7 champs obligatoires :

- Aides aux entreprises

- Soutien à l’internationalisation

- Investissement immobilier des entreprises Innovation

- Attractivité du territoire

- Économie sociale et solidaire

- Actions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

" La nouvelle mandature dispose d’un an pour acter ou réviser le SRDEII" déclare Patrick LEBRETON, 1er Vice-Président, délégué à l’économie. " La nouvelle mandature va réviser le Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation. Nous sommes la seule Région de France qui n’inclut pas l’agriculture au SRDEII. L’agriculture ne fait-elle pas partie de l’économie ? Ce séminaire va nous permettre de tout mettre à plat, de déconstruire pour mieux reconstruire. C’est un exercice important. Innovant. Puisqu’aujourd’hui, nous sommes tous réunis, élus et services, afin de rédiger ensemble la nouvelle stratégie régionale en matière de développement économique. Le SRDEII fixera un cap nouveau en matière économique tant au niveau de nos aides en fonds propres, tant au niveau des aides liées au FEDER dans le cadre du PO 2021-2027. "

Pendant toute cette après-midi, les élus et les services ont participé à des échanges et à des ateliers afin d’écrire le nouveau SRDEII.