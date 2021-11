La Conseillère régionale en charge de la politique de santé, Laëtitia Lebreton, s'est rendue ce vendredi 26 novembre 2021 à Pierrefonds dans le cadre de l'inauguration du Pôle de Santé Sud du Groupe Les Flamboyants. Ouvert depuis novembre 2020, cette structure a pour vocation la rééducation, la réadaptation et la réinsertion des patients.

Le groupe Les Flamboyants regroupe à La Réunion 4 cliniques depuis 1995. Ce sont des établissements spécialisés, en psychiatrie, en rééducation motrice et neurologique. En 2020, ce sont plus de 3.000 patients, qui ont été admis en soin dans leurs structures.



L’établissement Les Tamarins Sud est ouvert depuis le 2 novembre 2020 avec pour vocation la rééducation, la réadaptation et la réinsertion des patients. Il est également spécialisé dans la prise en charge de deux types de pathologies : les affections du système nerveux et celles de l’appareil locomoteur.



A La Réunion, on dénombre plus de 2.000 AVC par an. L’objectif pour la clinique, faire au mieux pour que l’AVC ne se transforme pas en handicap définitif.



La clinique propose un projet de soins individualisé pour chaque patient et dispose d’un plateau technique de pointe incluant la rééducation robotisée. La structure a inauguré dans le même temps une nouvelle unité de pédo-psychatrie. Un autre établissement spécialisé en psychiatrie est en cours de construction dans le secteur Est à Bras-Panon.



A cette occasion, Laëtitia Lebreton a tenu à réaffirmer l’accompagnement et le soutien de la Région Réunion dans le domaine de la santé publique. " Je tiens à saluer le travail réalisé par le groupe les Flamboyants, devenu au fil des années un maillon essentiel de la chaîne des soins proposés à La Réunion ", a-t-elle déclaré.



" C’est à chaque fois un soulagement quand une nouvelle structure de santé ouvre ses portes et apporte une réponse de proximité supplémentaire, notamment en rééducation spécialisée et surtout en termes de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Cela contribue à ce rééquilibrage territorial et qui nous tient à cœur. Bâtir une société plus inclusive c’est aussi permettre à chaque Réunionnais.e d’être soigné.e le plus près possible de chez elle/lui ", a ajouté l’élue régionale.