Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022, l'avis et la participation du public sont attendus autour du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028. Cette mise en place par voie électronique d'une participation citoyenne vise à améliorer la qualité de la décision publique et d'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures, indique le Conseil régional dont nous publions ci-dessous le communiqué.

