Un naufrage est survenu ce lundi matin 20 décembre 2021 à Madagascar, au large de Sainte-Marie. Le dernier bilan fait état de 36 décès, une cinquantaine de disparus et 45 survivants, rapporte le Madagascar Tribune. "Lors de la première journée du drame, 18 corps sans vie ont pu être repêchés en mer. Hier, cinq autres cadavres ont été retrouvés dans la matinée. L'après-midi, 13 autres corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'épave du bateau lorsque les secours l'ont ramené à terre" détaillent nos confrères. Une journée de deuil national a été décidée. La Région Réunion a adressé ses condoléances par voie de communiqué de presse (Photo d'illustration AFP)

"C’est avec une vive émotion que nous avons pris connaissance du drame qui s’est déroulé lors du naufrage du cargo MS Francia et des opérations de secours au large de l’île Sainte-Marie à Madagascar. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, je tiens à exprimer notre soutien aux familles directement touchées par la perte d’un des leurs et j’adresse nos sincères condoléances au peuple malgache endeuillé" écrit Huguette Bello, présidente de la Région.

Le bateau de marchandises Francia avait à son bord plus de 130 personnes. "Le bateau a dépassé sa capacité d’accueil et les passagers n’ont pas été enregistrés auprès de l’Agence portuaire maritime et fluvial (APMF)" indique le Madagascar Tribune.

Ce drame a été suivi d'un autre : un des hélicoptères dépêchés sur place s’est écrasé en mer dans la soirée. Deux des quatre passagers sont décédés.

