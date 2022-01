Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

La Région Réunion soutient la culture, un axe fort de sa politique régionale. C'est pour cela que le conseil régional accompagne les actions culturelles artistiques et patrimoniales via une subvention. Le dossier est à déposer avant le 4 février 2022. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

