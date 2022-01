Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

La présidente de la Région Réunion Huguette Bello a participé ce mercredi 19 janvier 2022 à la conférence ministérielle des régions ultra-périphériques. Les engagements politiques des instances européennes doivent maintenant se traduire par des mesures concrètes favorisant la diversification de l'économie et la reconnaissance de nos atouts et de notre rôle géo-stratégique indique le conseil régional. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : Conseil régional)

La présidente de la Région Réunion Huguette Bello a participé ce mercredi 19 janvier 2022 à la conférence ministérielle des régions ultra-périphériques. Les engagements politiques des instances européennes doivent maintenant se traduire par des mesures concrètes favorisant la diversification de l'économie et la reconnaissance de nos atouts et de notre rôle géo-stratégique indique le conseil régional. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : Conseil régional)