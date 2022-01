Publié le Lundi 24 Janvier à 13H38 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 15H28

Ce lundi 24 janvier 2022, les élèves réunionnais reprennent le chemin de l'école, du collège ou du lycée. Après plus d'un mois de vacances c'est l'heure de la reprise. Une rentrée à nouveau sous le spectre du Covid, alors que le protocole sanitaire a encore changé. La rectrice a maintenu la reprise scolaire à ce lundi, malgré la grogne des syndicats et des personnels éducatifs. En cause : une progression des cas de Covid qui continue, y compris dans les écoles, au risque de voir de nombreux absents positifs ou cas contact dans les salles de classe. La rectrice Chantal Manès Bonnisseau et la présidente de Région Huguette Bello suivent cette rentrée à Sainte-Marie ce lundi. 1.012 professeurs du premier et second degrés sont absents, un renfort de remplaçants a été déployé et le rectorat a demandé un renfort de contractuels auprès du ministère de l'Education nationale. Suivez notre live (Photos rb et lc/www.ipreunion.com)

Ce lundi 24 janvier 2022, les élèves réunionnais reprennent le chemin de l'école, du collège ou du lycée. Après plus d'un mois de vacances c'est l'heure de la reprise. Une rentrée à nouveau sous le spectre du Covid, alors que le protocole sanitaire a encore changé. La rectrice a maintenu la reprise scolaire à ce lundi, malgré la grogne des syndicats et des personnels éducatifs. En cause : une progression des cas de Covid qui continue, y compris dans les écoles, au risque de voir de nombreux absents positifs ou cas contact dans les salles de classe. La rectrice Chantal Manès Bonnisseau et la présidente de Région Huguette Bello suivent cette rentrée à Sainte-Marie ce lundi. 1.012 professeurs du premier et second degrés sont absents, un renfort de remplaçants a été déployé et le rectorat a demandé un renfort de contractuels auprès du ministère de l'Education nationale. Suivez notre live (Photos rb et lc/www.ipreunion.com)