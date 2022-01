Développer les véhicules électriques

Le développement de véhicules électriques est-il faisable en raison de son coût ? Le nombre de bornes de recharge paraît insuffisant et le prix trop cher. Pour rappel, une aide de l'Etat est proposée pour tout achat de véhicule électrique. Huguette Bello souhaite aligner le plus possible les prix sur ceux de la Métropole.

"140.000 voitures électriques à La Réunion c'est possible" mais les véhicules ne peuvent pas être en recharge ultra rapide, concède la Région. "Il faut une recherche dans le cadre écologique. Le Conseil régional est en liaison avec la SIDELEC, pour aller vers plus de recharges électriques. L'objectif : 1.700 bornes de recharge sur l’île et de plus en plus de bornes au niveau des stations.



Il faut également une charge rapide "pour une centaine de kilomètres, pour que personne n’ait de problème de recharge". "L’objecif de la la mandature est un changement d’esprit tout d’abord. Nous voulons atteindre l’autonomie énergétique au niveau de La Réunion. On va s’engager."

Sur les questions d'énergie, "on va passer de 9 à 18% d’énergies renouvelables locales" indique la Région qui souhaite aussi "engager davantage de PME sur la voie de l’installation de panneaux photovoltaïques et donc créer des emplois".