Huguette Bello, présidente du conseil régional a participé à la visio-conférence avec le président de La République Emmanuel Macron, sur la crise sanitaire liée au Covid-19 qui touche particulièrement les territoires et collectivités d'outre-mer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration :rb/www.ipreunion.com)

La Présidente de Région Huguette Bello a participé ce jeudi à la réunion avec le Président de la République consacrée à la crise sanitaire dans les Outre-Mer. Notre territoire enregistre le plus fort taux d’incidence de France. L’urgence est là. Nos hôpitaux sont soumis à une pression grandissante et la propagation rapide du virus risque encore de s’accélérer avec la rentrée des classes qui a eu lieu ce lundi.



La Présidente Huguette Bello prend acte de l’annonce de l’arrivée de nouveaux moyens humains et du déploiement de matériels militaires qu’elle avait appelé de ses vœux. Sa persévérance sur le sujet a payé. Mais beaucoup de temps à déjà été perdu. Cet engagement doit maintenant être précisé et se concrétiser

le plus rapidement possible.



La Présidente Huguette Bello, qui s’était faite le relais des chefs d’entreprises réunionnais, se félicite également d’avoir été entendue sur l’impérieuse nécessité du maintien du fonds de solidarité national mis en place par l’État, et justifié par le contexte d’urgence sanitaire et nos spécificités économiques insulaires.



Cependant, la réunion qui vient de se terminer est loin de répondre pleinement aux préoccupations des Réunionnais. Des réponses manquent encore ou sont trop imprécises, notamment sur la questions des moyens alloués à nos hôpitaux et la réévaluation du coefficient géographique qui contrarie notre sécurité sanitaire par un mode de financement qui ne prend pas en compte les surcoûts engendrés par l’éloignement.



La Présidente Huguette Bello appelle le Président de la République et le gouvernement à prendre conscience de la gravité des enjeux. Aujourd’hui, pour faire face à l’épidémie, et demain, pour garantir aux Réunionnais une offre de soins de meilleure qualité.