Ce vendredi 11 mars 2022 s'est tenu au TCO le troisième comité stratégique relatif à l'aménagement de la Zone arrière portuaire (Z.A.P) réunissant notamment l'État, la Région, le Département, le TCO, le Grand Port Maritime et les acteurs économiques. D'un commun accord, cette séance de travail a abouti au lancement d'une étude, pilotée par le TCO, relative à l'aménagement de cette zone de plus de 70 hectares à proximité du Grand Port maritime.

Cette ZAP est "vitale pour le développement de notre île, et constitue l’un des derniers grands espaces disponibles pour l’ensemble de nos acteurs économiques et pour laquelle nous n’avons pas le droit de nous tromper tant les enjeux sont importants pour les années à venir pour notre île.



"Pour la première fois depuis la fin des années 1980, l’aménagement de cette zone, éminemment stratégique, bien entendu pour les entreprises du Territoire de la Côte Ouest, mais bien plus largement pour l’ensemble de La Réunion, va devenir une réalité.

"Dans un contexte international marqué par la volatilité économique et par des tensions de plus en plus récurrentes sur les organisations logistiques et les chaînes de valeur, il s’agit là d’une avancée significative et majeure qui mérite d’être portée à la connaissance des Réunionnaises et des Réunionnais et que la Région Réunion va accompagner.



"A cet égard, compte tenu de l’urgence liée à la saturation de la plateforme portuaire, une partie des quelques vingt hectares dont bénéficiera le Grand Port Maritime dans le cadre de ce projet d’aménagement de la Z.A.P, pourrait d’ores et déjà servir d’espace de stockage temporaire des conteneurs vides dans l’attente de l’aménagement définitif de la Zone Arrière Portuaire et d’un travail de concertation, que j’ai appelé de mes vœux, entre les acteurs du transport maritime et les acteurs économiques locaux.

"Aussi, je me réjouis de la qualité du partenariat qui a présidé aux échanges lors de cette séance de travail menée par le Président du TCO, en présence du Préfet de La Réunion. Je salue également l’esprit de responsabilité dont a fait preuve l’ensemble des acteurs et partenaires autour de la table, guidés par le sens du développement au service de La Réunion" déclare Huguette Bello.