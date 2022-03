Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 3 minutes

Suite au mouvement de grève initié ce vendredi 11 mars 2022 par l'intersyndicale des agents de la Région, constituée du SNES-FSU, de FO et de la SAFPTR, le Conseil régional répond et demande "un dialogue respectueux et apaisé". La collectivité indique notamment qu'Huguette Bello a invité l'ensemble des syndicats à une réunion "programmée avant la fin du mois". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photo mm/www.ipreunion.com)

