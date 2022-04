Publié le Mardi 05 Avril à 11H54 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 11H54

La Région Réunion en partenariat avec l'Académie, l'enseignement agricole, l'IUT, l'ESIROI et l'Université organise un salon virtuel sur la voie technologique les vendredi 8 avril et samedi 9 avril 2022 dans le cadre du printemps - mars de l'orientation. L'action s'adresse aux élèves de 4e, 3e et seconde ainsi que leurs familles

