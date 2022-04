Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les inscriptions au label Guétali organisées par la Région Réunion sont ouvertes jusqu'au mardi 31 mai 2022 à 12h00 Pour rappel, il s'agit d'un label de spectacle vivant qui reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité et qui a pour objectifs de valoriser la création et la production artistiques locales, de développer une diffusion de qualité et de proximité, de développer une économie du spectacle à titre gratuit au public (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Les inscriptions au label Guétali organisées par la Région Réunion sont ouvertes jusqu'au mardi 31 mai 2022 à 12h00 Pour rappel, il s'agit d'un label de spectacle vivant qui reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité et qui a pour objectifs de valoriser la création et la production artistiques locales, de développer une diffusion de qualité et de proximité, de développer une économie du spectacle à titre gratuit au public (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)