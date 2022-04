Sélectionné en 2020 par la Mission Patrimoine, le pont suspendu de la Rivière de l'Est fait peau neuve. En rénovation depuis septembre 2021, il va retrouver un garde-corps, des câbles et surtout un tablier fraîchement restaurés dans l'esprit de la construction classée monument historique. Pour cette dernière partie prévue en juin, la principale, les ouvriers s'apprêtent à "découper" la structure en plusieurs tronçons de cinq mètres : un chantier hors normes. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Construit en 1893, le mythique pont suspendu de la Rivière de l'Est, situé à la frontière de Sainte-Rose et Saint-Benoît, souffre de l'usure du temps. Depuis son inscription au titre des monuments historiques nationaux en 2018 et sa sélection par la Fondation du patrimoine il y a deux ans, un important travail de restauration est mis en place.

Débutée en septembre 2021, la rénovation vise à rendre au pont sa splendeur d'antan. Prévus sur plus d'un an, les travaux ont pris du retard en raison de la crise du fret. Des approvisionnements en bois, notamment, sont toujours attendus. La restauration pourrait alors être terminée en avril 2023. Coût du projet : 12 millions d'euros dont 70% sont financés par les fonds européens de la Feder, 16% par la Région, 10% par la Direction des affaires culturelles (Etat) et 4% par la Mission Patrimoine.

- Une structure "découpée" en tronçons -

Le chantier est suivi par un groupement de maîtrise d’œuvre (L'atelier Architecte, Artelia, Quadric). "La rénovation avance bien" se félicite Monique Ozoux, déléguée de la Fondation du patrimoine océan Indien (Réunion-Mayotte). A ce stade, les travaux sont sur la fin pour ce qui est des piles, situées de part et d'autre du pont. Idem concernant les murs de soutènement en pierres. Sur place, les ouvriers finissent la partie maçonnerie, à la chaux.

"Il a également fallu procéder à un gros travail de désamiantage sur les câbles qui avaient été repeints dans les années 1990" ajoute Monique Ozoux. Des opérations désormais terminées à 80%.

Commence maintenant la partie plus "aérienne" de la rénovation sur le tablier du pont, soit la partie dite "suspendue" à 42 mètres du sol, mais également ses garde-corps et ses câbles. Le démontage des garde-corps est prévu dès le mois de mai. "Dans un premier temps nous allons démonter les garde-corps et les poutres de type 'arnodin', un nom donné à partir de l'ingénieur Ferdinand Arnodin, il est considéré comme celui qui a remis au goût du jour les ponts suspendus" détaille Franck Orgerit, chef du service ouvrages d'art (SOE) à la Région Réunion. "C'est une structure qui permet de rigidifier le tablier."

Le démontage du tablier, lui, devrait débuter en juin prochain. Un chantier colossal puisqu'il consiste à "découper" des tronçons de 4 à 5 mètres pour pouvoir travailler le plus précisément possible sur la structure porteuse du pont. Bien que le monument soit classé, les opérations sont autorisées et surveillées de près par la Direction des affaires culturelles de l'océan Indien. Le challenge : rénover tout en gardant l'esprit d'origine de l'édifice. "Nous allons découper les poutres dessous et mettre en place un système de grue sur câbles pour progresser sur la structure" indique Franck Orgerit.

Exemple de système de grue sur câbles - service ouvrages d'art, Région Réunion

En juillet interviendra ensuite la partie consacrée aux câbles. Les structures métalliques sont particulièrement usées et seront traitées sur place directement. Un travail très délicat pour lequel les ouvriers seront sécurisés par des harnais.

Câbles d'origine - Fondation du patrimoine

"Ces câbles sont dits 'à torsions alternatives', ils sont comme entrelacés, torsadés ce qui permet une meilleure résistance. C'est toujours d'actualité sur les nouvelles constructions" explique Franck Orgerit. Des nouveaux câbles, repeints dans une couleur "bitumeuse noire" qui se rapproche des photos d'époque, seront installés. Les selles d'appui seront aussi refaites, "il s'agit de la partie au-dessus des piles par laquelle les câbles passent, les selles seront abaissées" explique le chef du service.

A gauche : l'ouvrage actuel, à droite : l'ouvrage projeté avec davantage de câbles et une selle plus basse (images L'atelier Architecte)

- Un lieu mythique -

Une fois rénové, le pont suspendu de la Rivière de l'Est pourra redevenir une passerelle piétonne. L'édifice de 150 mètres est fermé à la circulation depuis 1979 pour des raisons de sécurité. Lieu mythique de La Réunion, il permettra de renouveler l'offre touristique sur place.

"Après les travaux il faudra mettre en place le projet de valorisation pensé pour le lieu, via la création d'un écomusée sur site, avec des photos et un historique de la rénovation. Des boutiques seront également installées sur place et des visites scolaires sont déjà programmées" explique Monique Ozoux. Les études réalisées sur l'impact touristique tablent sur 100.000 visiteurs par an en moyenne.

Pour rappel, le pont suspendu a été construit pour relier l'Est au Nord et transporter les cannes plus facilement au-dessus de la rivière. Il était "le plus long pont du monde lors de sa livraison" rappelle la Fondation du patrimoine.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]