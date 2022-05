Publié le Dimanche 01 Mai à 15H42 / Actualisé il y a 10 minutes

Ce jeudi 28 avril 2022, la vice présidente déléguée à la formation et à l'apprentissage, Karine Nabenesa, s'est rendue au forum de l'emploi agricole à Bras Panon et a rappelé l'engagement de la majorité régionale en matière de souveraineté alimentaire et d'accès à la formation dans le domaine de l'agriculture.. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos - Région Réunion)

