Mardi 3 mai 2022, le comité de pilotage pour l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) s'est tenu à l'hôtel de Région. Etaient présents, Ericka Bareigts, conseillère régionale, Vassili Czorny, SGAR Adjoint, Emmanuel Braun, directeur adjoint de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), Jean-Michel Zammite, directeur des Outre- Mer de l'Office Français de la Biodiversité (en visio), l'ensemble des acteurs de la biodiversité à La Réunion, ainsi que les intercommunalités. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos - Région Réunion)

"La Réunion est un hotspot de la biodiversité." Jean-Michel Zammite se dit très heureux de voir l'accélration de la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité, après une longue maturation. Pour le SGAR Adjoint, "ce projet est nécessairement collectif. Il faut traiter les nombreux enjeux de la biodiversité à La Réunion, qui fait à de nombreuses menaces.

Ericka Bareigts "plaide pour que La Réunion devienne le moteur de la transition écologique au niveau de l’océan Indien, qu’elle assure un rôle majeur de la coopération régionale pour accompagner les pays voisins et co-construise avec eux une stratégie pour partager cette ambition commune. Nous souhaitons que l’ARB devienne la structure de concrétisation des politiques de biodiversité de La Réunion, à côté des organismes existants. Les défis sont nombreux et nous ne serons jamais assez nombreux pour protéger notre exceptionnelle biodiversité, qui est en danger. Ce sauvetage devra être collectif. Cette ARB est attendue pour rendre plus cohérente les différentes stratégies des différents acteurs et pour amplifier les politiques de protection de notre biodiversité."

Lors de ce comité de pilotage, le logo de l'ARB a été présenté. Ce logo s'inscrit dans la valorisation de la faune et de la flore de notre île avec la présence du tuit-tuit, d'une tortue marine, d'un papangue... La couleur prédominante est le vert d'eau pour une déclinaison du vert, qui rappelle la nature, et symbolise la croissance, le calme et la sérénité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion.