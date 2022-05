Dimanche 8 mai 2022, la présidente de Région, Huguette Bello était présente sur la place du Monument aux morts de Saint-Denis dans le cadre des commémorations de la Victoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos - Région Réunion)

Etaient présents des élèves du collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie et du Lycée de Bellepierre de Saint-Denis, les différents corps de l’armée, de la Gendarmerie et de la Police, les anciens combattants, Jacques Billant, préfet de La Réunion, Laurent Cluzel, commandant supérieur des FAZSOI, Michel Dennemont - Sénateur, Philippe Naillet - Député, Eglantine Victorine du Conseil départemental et Eric Delorme de la municipalité de Saint-Denis.

Pour Huguette Bello, présidente de Région : " Cette cérémonie de commémoration est importante. Cette guerre a fait plus de 160 millions de morts. C’est une cérémonie pour la paix. "



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion.