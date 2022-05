Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Ce lundi matin 9 mai 2022, Frédéric Maillot, vice-président de la Région, délégué à l'économie sociale et solidaire, s'est rendu à l'Université pour le lancement officiel de la plateforme ERO (éco-système de la reconnaissance ouverte). ERO est un système d'open badge, qui certifie des compétences informelles. Il s'agit de " valoriser les talents et les compétences afin de favoriser l'épanouissement, l'insertion socio-professionnelle, catalyser les recrutements, relier les aptitudes et l'humain. " Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos - Région Réunion)

