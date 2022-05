Mardi 10 mai 2022, la région Réunion représentée par Frédéric Maillot, vice-président de la Région Réunion, et Nadine Gironcel Damour, conseillère régionale ont assisté à l'inauguration de l'exposition "La route de l'esclavage et de l'engagé dans l'Océan Indien", au Bocage à Sainte-Suzanne, en l'honneur de la journée nationale des mémoires de l'esclavage. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Frédéric Maillot, vice-président de la Région Réunion a déclaré : "Le 10 mai marque dans notre calendrier la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette journée existe pour que jamais nous n'oubliions ces pages de notre histoire qui nous rappelle la barbarie de l'esclavage colonial.

C'est ainsi que nous pourrons nous redresser : en nous rassemblant, en regardant notre histoire en face et ensemble, pour qu'elle soit non pas un frein mais un élan. La Région Réunion assumera en toutes circonstances et pleinement ce devoir de mémoire qui n'a d'égal que notre devoir de vigilance."

