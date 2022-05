La Région Réunion soutient les projets de formation professionnelle des jeunes Réunionnais désirant se former aux métiers des arts et de la culture. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les objectifs de l’aide régionale :



- Accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture au niveau national et international



Trois dispositifs :



- Un dispositif " Formation professionnelle "



- Un dispositif " Préparation au Diplôme d’État (DE)/Certificat d’Aptitude (CA) "



- Un dispositif " Parcours artistique d’excellence "



Pour le dispositif " Aide Régionale pour les Etudes Artistiques Secondaires en Métropole " (AREASM), toutes les informations seront à retrouver sur le site de la Région à partir du 1er juillet.



Le détail de ces dispositifs ainsi que les critères d’éligibilité sont disponibles ci-dessous.



Pour la session 2022-2023, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région :



Hôtel de Région Pierre Lagourgue Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC) Avenue René Cassin – Moufia 97490 Sainte-Clotilde Tél. : 02 62 92 22 77 – 02 62 92 22 72



ANTENNE EST 92, chemin Lebon - 97440 Saint-André Tél. : 02 62 58 21 00



ANTENNE OUEST 6, route de Savannah – 2ème étage porte 201 - 97460 Saint-Paul Tél. : 02 62 33 46 00



ANTENNE SUD 15, rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint-Pierre Tél. : 02 62 96 97 10

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion.