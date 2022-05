Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Mardi 17 Mai à 15H00

La Région Réunion encourage et apporte son soutien volontariste aux actions associatives destinées à favoriser une meilleure cohésion dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les quartiers pauvres de La Réunion (au sens de l'INSEE), à travers un appel à projets destiné aux associations Loi 1901 ayant plus d'une année d'existence et oeuvrant pour la cohésion sociale. L'ensemble des candidatures doit être retourné et dûment signé avant le 1er août 2022 dernier délai, cachet de la poste faisant foi. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

