Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Jusqu'au vendredi 1er juillet 2022, la Région Réunion lance un appel à projet pour les jeunes Réunionnais désirant se former aux métiers des arts et de la culture. L'objectif de cet appel à projets : accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture au niveau national et international. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

