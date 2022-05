Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Mardi 24 Mai à 13H00

Lundi 23 mai 2022, les élus régionaux Maya Cesari, Wilfrid Bertile et Jean-Bernard Maratchia étaient au Moca dans le cadre d'une séquence d'échanges autour du Schéma Régional de Développement Economique, d'Internationalisation et d'Innovation (SRDEII) et notamment sur le sujet de l'économie bleue. L'économie bleue englobe toutes les activités économiques liées aux océans, mers et côtes et les efforts stratégiques visant alors à rendre " l'économie bleue plus verte ". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

