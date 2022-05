Le mardi 24 mai 2022 a marqué la clôture du séminaire " Connaissance, transmission et valorisation des arts de combat dans l'Océan Indien ". Patricia Profil, conseillère régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle, était présente à la villa Foucque pour cette occasion. (Photos : Région Réunion)

Débuté le 19 mai dernier, ce séminaire a réuni des représentants de Mayotte, de l’Union des Comores, de Madagascar, du Mozambique et des Seychelles avec pour objectif commun de donner une meilleure (re)connaissance des arts de combat traditionnels de l'océan Indien.

"Ce projet est avant tout un outil pour la réparation de l’humain, et ce dernier doit être au cœur de cette réparation. Au delà de ce projet, il y a la rencontre des peuples et de certaines blessures. Le rond moringue s’assimile à un lieu d’expression de la dignité et de l’estime de soi. En tenant compte de vos travaux, nous allons inscrire notre empreinte dans ce projet. De part nos convictions et de notre projet de mandature, ce projet est un véritable cadeau. ", a expliqué Patricia Profil, conseillère régionale.

