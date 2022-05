Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Mercredi 25 mai 2022, Normane Omarjee, 3ème vice-résident de la Région Réunion, délégué au désenclavement aérien, maritime et numérique, s'est rendu à Salazie pour un point d'étape sur le déploiement de la fibre optique aux côtés de Denis Fabrege, directeur de Réunion THD et Stéphane Fouassin, maire de la commune. La Réunion est la deuxème région de France la mieux fibrée. Elle s'inscrit dans le cadre du Plan Régional Très Haut Débit qui vise à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit, en particulier les zones les plus enclavés où les opérateurs privés ne peuvent se déployer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Mercredi 25 mai 2022, Normane Omarjee, 3ème vice-résident de la Région Réunion, délégué au désenclavement aérien, maritime et numérique, s'est rendu à Salazie pour un point d'étape sur le déploiement de la fibre optique aux côtés de Denis Fabrege, directeur de Réunion THD et Stéphane Fouassin, maire de la commune. La Réunion est la deuxème région de France la mieux fibrée. Elle s'inscrit dans le cadre du Plan Régional Très Haut Débit qui vise à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit, en particulier les zones les plus enclavés où les opérateurs privés ne peuvent se déployer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)