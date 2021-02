La situation sanitaire ne s'améliore pas à Mayotte. En une semaine 949 nouveaux de covid ont été recensés par les autorités sanitaires. Le taux d'incidence reste très élevée avec un 339,6 personnes contaminées pour 100.000 habitants, note l'Agence régionale de santé ce lundi 1er février 2021

L'ARS de l'île aux Parfums indique aussin que ce mardi et ce mrcredi un centre de vaccination ouvrira à Pamandzi (Petite Terre). "Sont invités à se faire vacciner, l’ensemble des habitants de + de 65 ans, avec ou sans comorbidités, les personnes considérées " à haut risque " sans limite liée à l’âge (cf communiqué du 14 janvier), les personnes aux contacts des publics fragiles et vulnérables, les professionnels de l'Education Nationale de + de 50 ans (enseignants ou non enseignants), les professionnels de santé libéraux de + de 50 ans" énumère l'ARS