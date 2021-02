Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Les autorités sanitaires de l'île l'ont confirmé ce lundi 1er février 2021 dans la soirée : le variant britannique est présent à La Réunion. Un premier cas a été confirmé, il s'agit d'un Réunionnais parti en Métropole durant le mois de janvier et qui a été déclaré guéri depuis. Aucun nouveau cas de variant sud-africain n'a été recensé, le total reste à 9 cas issus de cette souche sur l'île. Les deux variants les plus marquants sont donc présents sur l'île, plus contagieux que le virus d'origine, et alors que le nombre de cas est en hausse sur notre département. (Photo rb/www.ipreunion.com)

