Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Afin de réduire le risque d'introduction des variants britanniques et sud-africains à La Réunion, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé mettent en place un dispositif d'accueil, de suivi et de contrôle renforcé pour les passagers arrivants sur le territoire. Nous publions ici le communiqué de la préfecture de La Réunion.

(Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com )

