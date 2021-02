Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

A Mayotte depuis ce lundi 1er février 2021 et au moins jusqu'au lundi 15 février établissements de culte ne sont plus autorisés à recevoir du public et tous les marchés sont fermés. Décidées par le préfet, ces nouvelles restrictions font suite à l'augmentation importante des cas de Covid-19 et la propagation des variants dans l'île aux Parfums. Les derniers chiffres indiquent une augmentation du taux de positivité de 14,7 % à 15,7 %, et du taux d'incidence qui passe de 287,7 à 339,6 pour 100 000 habitants. Pour cet indicateur, le seuil d'alerte est de 50 pour 100 000 habitants (Photo rb/www.ipreunion.com)

