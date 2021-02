Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de La Réunion propose des repas à 1 euro midi et soir pour l'ensemble des étudiants. Jusqu'ici, seuls les non-boursiers pouvaient bénéficier de ces tarifs. Une mesure qui s'applique aussi bien en Métropole qu'à La Réunion et peut aider les étudiants en difficulté. (Photo Imaz Press/www.ipreunion.com)

