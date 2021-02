Allocution du préfet de La Réunion à 17H au sujet des mesures sanitaires

Alors que des nouveaux cas de variants anglais et sud-africain du Covid sont apparus ces derniers jours à La Réunion, le préfet Jacques Billant prendra la parole ce mercredi 3 février à 17H pour faire un point sur les mesures sanitaires en vigueur à La Réunion. Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de la région académique et Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé seront également présentes pour faire un état des lieux de la situation actuelle et rappeler les mesures de protection contre la propagation du virus.

Le préfet s'exprime ce soir alors que les cas de Covid augmentent à La Réunion. Entre le 30 janvier et le 1er février, 198 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés soit une moyenne journalière de 66 cas sur trois jours consécutifs. Pour lutter contre le virus et ses variants, des mesures plus strictes ont été imposées notamment lors des contrôles en aéroport. Désormais, les personnes débarquant sur le sol réunionnais doivent présenter un motif impérieux pour entrer sur le territoire. Dans le même temps, plus de 4.800 Réunionnais(e)s ont pu être vaccinés depuis le lancement de la campagne de vaccination en janvier.

Pour lutter plus efficacement contre le Covid, le préfet pourrait également profiter de ce point pour annoncer de nouvelles restrictions étant donné les chiffres à la hausse des cas de Covid-19 et la perspective de propagation des variants étrangers.