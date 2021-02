Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

A partir de ce vendredi 5 février 2021 à 18 heures, Mayotte sera placée en confinement généralisé. La préfecture l'a annoncé ce jeudi, justifiant ce nouveau confinement par la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes". Le confinement est prononcé pour une durée de trois semaines. "Les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire national restent possibles, sur présentation d'une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d'un résultat de test PCR négatif datant de mois de 72 heures" précise la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A partir de ce vendredi 5 février 2021 à 18 heures, Mayotte sera placée en confinement généralisé. La préfecture l'a annoncé ce jeudi, justifiant ce nouveau confinement par la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes". Le confinement est prononcé pour une durée de trois semaines. "Les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire national restent possibles, sur présentation d'une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d'un résultat de test PCR négatif datant de mois de 72 heures" précise la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)