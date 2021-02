A partir de ce vendredi 5 février 2021 à 18 heures, Mayotte sera placée en confinement généralisé. La préfecture l'a annoncé ce jeudi, justifiant ce nouveau confinement par la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes". Le confinement est prononcé pour une durée de trois semaines. "Les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire national restent possibles, sur présentation d'une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d'un résultat de test PCR négatif datant de mois de 72 heures" précise la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La situation à Mayotte inquiétait particulièrement depuis plusieurs semaines déjà. Les communes de Pamandzi, Boueni et Dzaoudzi ont d'ailleurs été reconfinées dès le 29 janvier dernier, alors que la circulation du variant sud-africain y était avérée. L'épidémie s'est intensifiée, avec une hausse significative du nombre de cas hebdomadaire.

Le nombre de personnes hospitalisées est toujours très élevé avec "77 patients sont actuellement hospitalisés et 11 patients sont en réanimation" souligne le ministère des Outre-mer dans un communiqué. "Les patients admis en réanimation sont plus jeunes (entre 45 et 60 ans) et présentent des formes plus graves avec des détresses respiratoires aiguës sévères. Il est fort probable que cette présence de personnes plus jeunes en réanimation s’explique par la présence confirmée des variants 202012/01 (identifié au Royaume-Uni) et 501 (identifié en Afrique du Sud) de la Covid-19" précise-t-il par ailleurs.

Les écoles et établissements scolaires seront fermés, "en raison du nombre de cas très importants détectés chez les jeunes, à la différence de l’hexagone et qui s’explique sans doute par la forte circulation du variant 501".

Alors qu'une réserve sanitaire est arrivée dès le 29 janvier, à partir du 6 février, le service de santé des armées avec 30 professionnels permettant de créer 5 nouveaux lits de réanimation sera dépêché sur place. "Des évacuations sanitaires de patients en réanimation ont également débuté vers La Réunion" annonce le ministère.

Pour répondre aux besoins des populations les plus défavorisées, "une aide alimentaire exceptionnelle sera dépêchée, de même que des rampes d’eau et bornes fontaines pour faciliter l’accès à l’eau potable. Les élus seront étroitement associés à la déclinaison opérationnelle de l’ensemble du dispositif" précise-t-il.



“L’ensemble des services de l’Etat est mobilisé pour faire face à la situation sanitaire inquiétante à Mayotte. Ce confinement est nécessaire pour freiner la circulation du virus et de ses variants. Nous serons aux côtés des Mahoraises et Mahorais pour les soutenir dans cette épreuve : des mesures d’urgence économique seront mises en place, ainsi qu’une aide alimentaire. La solidarité nationale sera au rendez-vous” affirme Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.



Concernant la vaccination, 3 510 doses de Pfizer ont été envoyées à ce jour, un approvisionnement hebdomadaire est prévu pour un total de 16 185 doses au 1er mars. A ce jour, 19 % des doses livrées ont été utilisées avec un total de 654 personnes vaccinées.



