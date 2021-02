Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le Centre de vaccination du GHER est ouvert depuis le 18 janvier 2021, dans un espace dédié. La vaccination est ouverte aux personnes de plus de 75 ans ou identifiées à risques (vaccination sur prescription du médecin traitant) et aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risques. Nous publions ci-dessous le communiqué du GHER. (Photo GHER)

