Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce vendredi 5 février 2021, le rectorat annonce que 35 élèves et 5 personnels ont été testés positifs à la Covid-19 ces sept dernières jours. Trois classes ont par ailleurs été fermées, et tous les établissements scolaires de l'île sont ouverts. "Grâce au travail de repérage et de suvi des cas contacts pour éviter les chaînes de contamination réalisé par la cellule de signalement du rectorat, en lien avec l'ARS, l'impact du Covid en milieu scolaire reste maîtrisé" affirme le rectorat (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

