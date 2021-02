Mayotte a enregistré 1.669 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. Le taux d'incidence y est désormais de 597,2 pour 100.000 habitants, et le taux de positivité de 20,5%. 97 personnes sont hospitalisées, dont 15 en réanimation. "Le nombre de patients admis aux urgences, en médecine et en réanimation progresse à une vitesse inédite" alerte l'ARS de Mayotte. La campagne de vaccination se poursuit, alors que le département sera totalement reconfiné dès ce vendredi à 18 heures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, les personnes invitées à se faire vacciner sont :

- toutes les personnes de Mayotte de + de 65 ans (avec ou sans comorbidités)

- les personnes " à haut risque " sans limite liée à l’âge (liste des pathologies sur le site du Ministère de la Santé)

- les personnes au contact des publics fragiles et vulnérables de + de 50 ans

- les professionnels de l'Education Nationale de + de 50 ans (enseignants ou non enseignants), qui y sont progressivement invités par le Rectorat

- les professionnels de santé libéraux et hospitaliers de + de 50 ans et/ou atteints de comorbidités

www.ipreunion.com / [email protected]