A compter de ce vendredi 5 février 2021, 18h, le département de Mayotte entre en confinement généralisé. Une décision du préfet Jean-François Colombet, validée par le gouvernement. Ce reconfinement entre en vigueur pour trois semaines afin de lutter contre la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes" déclare le préfet, alors que les évacuations sanitaires vers La Réunion s'accélèrent. Les vols restent possibles entre les deux îles à condition de présenter un motif impérieux et un résultat de test Covid négatif.

Mayotte, seul département français confiné. Alors que les Outre-mer, l'exception de la Martinique, avaient échappé au reconfinement instauré en France le 30 octobre dernier, voilà que l'île aux parfums va connaître un reconfinement généralisé à partir de 18h ce vendredi. Une mesure qui durera au moins trois semaines, selon le préfet de l'île, Jean-François Colombet.

- Ecoles fermées -

Les écoles seront fermées, en raison de la forte augmentation du nombre de cas chez les jeunes. "Le recteur présentera un plan de continuité pédagogique, adapté aux moyens des élèves" précise la préfecture du département. Les guichets des services publics seront fermés, hormis les services de santé, les brigades de gendarmerie et le commissariat de police.

Seules les personnes ne pouvant travailler à domicile pourront se rendre sur leur lieu de travail. L’activité du secteur des travaux publics pourra se poursuivre. Les établissements recevant du public seront fermés hormis les commerces de denrées alimentaires, les restaurants effectuant de la vente à emporter et des livraisons, les pharmacies et les services essentiels (banques, poste).

Les personnes se déplaçant à titre dérogatoire devront être munies d’une attestation de déplacement ou d’un justificatif de leur employeur. La barge entre Grande Terre et Petite Terre continuera de circuler avec des horaires adaptés.

A noter que les vols avec le reste du territoire national, et donc La Réunion, restent possibles, sur présentation d’une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d’un résultat de test PCR datant de moins de 72 heures. Les arrivées depuis des pays étrangers restent quant à elles interdites pendant la durée du confinement. "Les moyens exceptionnels de surveillance aérienne des frontières resteront engagés pour lutter contre les entrées illégales sur le territoire" indique la préfecture, faisant notamment allusion aux "108 kwassas transportant des clandestins détectés" en janvier.

- 78 cas de variant sud-africain -

Cette décision a été prise et validée par le ministère des Outre-mer suite à une situation sanitaire qui se dégrade très rapidement sur le département, notamment par la forte expansion du variant sud-africain. "À ce jour, 78 porteurs du variant sud-africain et un porteur du variant britannique ont été détectés. Les délais de séquençage s’élevant à plusieurs jours, le nombre de porteurs de ces variants est en réalité beaucoup plus élevé" précise la préfecture de Mayotte.

Entre la semaine du 18 janvier et celle du 25 janvier, le taux d’incidence a augmenté dans 9 communes sur 17, dont Pamandzi, ajoute la préfecture. Dans certaines villes, le taux en question dépasse les 1.100 cas pour 100.000 habitants. Par ailleurs le taux de positivité a atteint 17%.

Côté hospitalisations, "le nombre de patients affectés par la covid admis aux urgences, en médecine et en réanimation progresse à une vitesse inédite". Les évacuations sanitaires se multiplient vers La Réunion.

- D'importants moyens sanitaires -

En soutien à Mayotte, le gouvernement "engage d’importants moyens sanitaires, sécuritaires, économiques et sociaux à la hauteur de la gravité de la situation sanitaire et des difficultés qu’engendre un confinement" annonce la préfecture de l'île aux parfums. Trente réservistes de la réserve sanitaire viennent renforcer les effectifs du centre hospitalier de Mayotte (CHM) et des équipes de vaccination. L’élément militaire de réanimation, doté de 5 lits de réanimation et de 35 personnels soignants, arrivera à Mayotte samedi 6 février.

Côté sécurité, deux pelotons de gendarmerie mobile ont été envoyés à Mayotte, notamment suite aux trois meurtres enregistrés sur l'île en un week-end. Par ailleurs, les aides aux entreprises mises en place lors du premier confinement seront réactivées. "Des aides spécifiques aux entreprises mahoraises seront arbitrées très rapidement" précise la préfecture.

Sur le plan social, des bons alimentaires seront distribués pour les populations dépourvues de moyens de se nourrir en raison du confinement. Des rampes d’eau covid seront à nouveau accessibles.

