Dernièrement, plusieurs passagers ont été verbalisés à l'aéroport Roland-Garros car ils ne possédaient pas le précieux sésame pour voyager : le motif impérieux. Celui-ci est obligatoire pour se rendre à La Réunion. Les passagers doivent dans ce cas payer une amende de 135 euros avant de suivre une septaine (obligatoire d'un point de vue moral), comme n'importe quel autre voyageur. Gare à celles et ceux qui tenteraient cependant de falsifier un justificatif pour voyager. On bascule dans ce cas dans le délit, et celui-ci peut vous coûter cher : jusqu'à 45.000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

