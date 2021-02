Ce mercredi 3 février 2021, le préfet de la Réunion a dévoilé les seuils épidémiques de déclenchement des mesures de couvre-feu et de confinement. La commune de Saint-Benoît se trouve actuellement au bord du premier seuil d'alerte avec un taux d'incidence de 47 pour 100 000 habitants. Pour freiner la propagation du virus, de ses variants, et éviter la mise en place d'un couvre-feu, le maire de Saint-Benoît a décidé de prendre des mesures préventives qui s'appliqueront dès ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Fermeture des sites et aires de pique-nique

Patrice Selly annonce la fermeture, par arrêté municipal, de l’ensemble des sites et aires de pique-nique de la commune, jusqu’au 18 février 2021. Ainsi, l’accès aux sites suivants est désormais interdit au public : Takamaka, bassin bleu, l’Ilet Bethléem, bassin mangue, berges de la Rivière des Roches, sentier littoral, Batardeau, forêt Sainte-Marguerite, Grand-Étang, ainsi que tous les parcs urbains. Les promenades et activités physiques sont toutefois autorisées. Par ailleurs, la circulation et le stationnement seront totalement interdits (sauf riverains) dans le chemin Bassin bleu à Sainte-Anne, les samedis de 6h à 19h30 et les dimanches de 6h30 à 19h.

• Contrôles renforcés et verbalisations systématiques

Les contrôles des forces de l’ordre vont être renforcés, avec des patrouilles régulières de la Police municipale, pour garantir le respect de ces mesures et la sécurité de tous. Les contrevenants à l’obligation du port du masque seront désormais systématiquement verbalisés. De plus, si les chiffres de l'épidémie se dégradent davantage (>50/100 000), le maire n’exclut pas de procéder à la fermeture des bars et débits de boissons dès la semaine prochaine.

• 40.000 masques pour enfants commandés

Le préfet de la Réunion a annoncé l’obligation du port du masque à l’école pour les enfants dès le CP. Par l’intermédiaire du CCAS, la mairie a commandé 40 000 masques chirurgicaux adaptés aux enfants. Pour connaître toutes les conditions et modalités d’attribution, merci de vous rapprocher du CCAS en appelant au 0262 50 88 24.

• Centres de dépistage et de vaccination

Enfin, la municipalité rappelle au public que le centre de dépistage Covid-19 de Saint-Benoît, situé rue Georges Pompidou, propose des tests antigéniques tous les lundis, mardis et vendredis (de 8h30 à 11h30), jusqu’au 26 février. Aussi, si vous avez + de 75 ans ou si vous avez une prescription de votre médecin, vous pouvez vous faire vacciner au centre de vaccination du GHER, en prenant rendez-vous au 0262 72 04 04.